Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 04-09-2023 | RTVE Play

O paro repunta no mes de agosto, que remata con 280 persoas máis sen emprego rexistradas en Galicia. |En Vilalba, continúa a folga indefinida da recollida de lixo logo de duas semanas. | Socialistas e BNG reclaman axudas extraordinarias ás familias para afrontar o comenzo do curso escolar ante o incremento de prezos. | Os veciños do barrio de Canido, en Ferrol, implícanse máis que nunca na última edición do certame das Meninas. 04-09-23