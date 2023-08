Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 04-08-2023 | RTVE Play

Morte a coiteladas dun veciño de 82 anos, e ferida grave unha muller, de 73. Ocorreu no lugar de Lamas, da parroquia de San Mamede de Samos. | Hostalaría de Compostela prevé unha ocupación hoteleira do 82% para o mes de agosto. | A illa de Ons colga o cartel de completo durante os primeiros días do mes de agosto. | A prestixiosa guía Peñín escolle un godello da denominación de orixe Valdeorras entre os doce mellores viños de España. | O Marisquiño, o festival de deportes e cultura urbana de Vigo, avanza na montaxe dos escenarios, que este ano estarán principalmente na praia de Samil. 04-08-2023