Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 04-07-2023 | RTVE Play

O paro rexistrado baixa en case 5.500 persoas en Galicia no mes de xuño, grazas, sobre todo, ao impulso do sector servizos. A seguridade social suma máis de 8.000 novos afiliados. // A nova lei autonómica do litoral foi aprobada hoxe no Parlamento cos votos do Partido Popular. Establece a xestión por parte da Xunta das competencias no espazo marítimo terrestre e pretende regularizar varios miles de inmobles situados na beiramar. // Rematada a veda, un dos reis da gastronomía galega, o polbo fresco da ría, volve aos mercados, con capturas frouxas e prezos entre os seis e os doce euros o quilo de media nas lonxas. 04-07-2023