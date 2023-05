Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 04-05-2023 | RTVE Play

Os afiliados a Seguridade Social aumentan en case 7.000, cun aumento do emprego que se extende a tódolos sectores económicos e grupos de idade. // Sanxenxo segue como o concello español con máis bandeiras azúis, con 20. Ante a escaseza de auga, o certame pide retirar as duchas das praias, que non é requisito para ter bandeira azul. // 'Escenas do Cambio' trae ao Gaiás, en Santiago, dez espectáculos de vangarda, ata o sábado. O festival de danza, teatro e arte en acción arranca esta tarde cunha experiencia de teatro itinerante para redescubrir Compostela. 04-05-23