Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 04-04-2023 | RTVE Play

O paro rexistrado cae en máis de 2.200 persoas en Galicia no mes de marzo, grazas ao aumento de contratacións no sector servizos. As afiliacións á seguridade social aumentan en case 8.000. // Xa está en marcha a maquinaria electoral con vistas as municipais do próximo 28 de maio. Desde hoxe xa pode solicitarse o voto por correo. // En Lugo, a virxe da Esperanza saiu onte á tardiña acompañada pola Armada de Ferrol na procesión máis concurrida da Semana Santa. 04-04-23