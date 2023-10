Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 03-10-2023 | RTVE Play

Arranca en Vigo Conxemar, con máis de 750 expositores de 45 países | O paro aumenta en Galicia en preto de 3.000 persoas no mes de setembro | A Xunta anuncia unha rebaixa do 8 ao 3 por cento do imposto na compravenda de vehículos de segunda man | A estrea en Galicia de 'O Corno', a película gañadora da Cuncha de Ouro en San Sebastián, inaugura o festival Curtocircuíto, en Santiago. 03-10-2023