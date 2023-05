Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 03-05-2023 | RTVE Play

Preto de mil traballadores incorpóranse hoxe ao dispositivo de loita contra os incendios. A Xunta márcase como obxetivo que este ano ardan menos de 20.000 hectáreas. // Os estragos dos xabarís nas leiras galegas son cada vez máis frecuentes. Os gandeiros de Monfero, na Coruña, esixen solucións xa que a situación que teñen non seus predios non lles asegura que a sementeira do millo vaia a ser rendible este ano. // Polémica polos posibles efectos non desexados da Intelixencia Artificial. Os expertos destacan o papel de organismos como a AESIA, a axencia de supervisión desa tecnoloxía que ten previsto implantar a sua sede na Coruña. 03-05-2023