Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 02-12-2022 | RTVE Play

A ocupación durante a Ponte rondará en Vigo o cheo para ver a súa iluminación de Nadal, mentres noutras cidades como Santiago as reservas non superan o 35%. // Galicia rexistra case mil parados menos ao remate de novembro. O sector servizos é o que máis tira do emprego, seguido da industria. Mentres, aumenta o paro na agricultura e na construcción. // Multitudinaria mostra de repulsa en Lugo, polo asasinato de Cristina Cabo, organizada pola plataforma feminista á que pertencía a vítima. O acusado do crime está xa en prisión, tras participar na reconstrución dos feitos.// A veciña máis lonxeva de Ourense vai ser a protagonista, esta noite, do acendido das luces de Nadal da cidade. Mañá cumprirá 106 anos, cunha alegría e unha vitalidade envexables. Ela atribúe a súa fortaleza ao moito que traballou ata que se xubilou. 02-12-2022