Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 02-05-2023 | RTVE Play

Proclamadas as candidaturas para as eleccións municipais do 28 de maio. O PP repite como único partido que presenta candidatos nos 313 concellos, mentres socialistas e BNG acadan o seu máximo histórico de listas. // Último día para que os Concellos elixan por sorteo os cidadáns que deberán formar parte das mesas de votación nos colexios electorais nas municipais do 28 de maio. // O pescados ¨Rubén Burela de Fútbol Sala Feminino volve facer historia ao proclamarse campión da Copa da Raíña. É o sexto título copeiro do conxunto laranxa, o quinto consecutivo das de Burela. 02-05-23