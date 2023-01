Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 02-01-2023 | RTVE Play

Nos supermercados, hoxe xa non se paga IVE nos alimentos de primeira necesidade // Tras unha fin de semana de intensas choivas, os ríos van volvendo ao seu leito, aínda que algúns continúan rebordados // Unha investigación sobre as mulleres na emigración centra o ensaio 'El vuelo Corto', da Ofelia Rey // Co comezo do ano, todos enchemos a axenda de bos propósitos, que despois cumprimos ou non. 02-01-23