Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 01-12-2022 | RTVE Play

Pasa a disposición do xulgado o acusado de matar a coiteladas a Cristina Cabo. O detido, de 32 anos e orixinario de Colombia, acolleuse a o seu dereito a non declarar. // O ex xefe de seguridade da Axencia Ferroviaria europea acusa, no xuízo polo accidente do Alvia, as autoridades españolas de non adoptar medidas para reducir o risco na curva nin investigar correctamente o sinistro. // No día en que se cumpren 20 anos da gran manifestación polo Prestige, a Plataforma Nunca Máis pide ao Goberno que determine cales son os portos refuxio en caso de perigo. // A Unesco analiza, en Rabat, a candidatura do programa escolar Ponte nas Ondas, que difunde a cultura transfronteiriza de Galicia e o Norte de Portugal, como modelo de boas práticas do patrimonio inmaterial. 01-12-2022