Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 30-11-2022 | RTVE Play

A Xunta abre a posibilidade de reordenar algúns centros de atención primaria, ante a carencia de profesionais dispoñibles. Mentres, aumentan as protestas dos usuarios pola saturación e o deterioro, din, dos servizos. // A policía destaca como fundamental a colaboración da comunidade colombiana en Lugo para esclarecer o asasinato de Cristina Cabo. O acusado, un home de 32 anos, de orixe colombiana, que coñeceu á vítima esa mesma noite. // Sustituir o actual desconto de 20 céntimos por litro por unha baixada do IVE dos combustibles ao 5 por cento. É a proposta dos empresarios de estacións de servizo. // Os videoxogos son a principal afección dos adolescentes galegos e ata un catro por cento son adictos a eles. É unha das conclusións do estudo realizado pola universidade de Santiago, con máis de 10.000 rapaces participantes. 30-11-2022