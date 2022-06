Comenza a vista xudicial pola propiedade dos bens do Pazo de Meirás. A familia franco renuncia a parte dos obxetos reclamados polo Estado, mentres o concello de Sada pide que consideren públicos todos os adquiridos antes da morte do ditador. // Ence avanzou hoxe seu proxecto de planta de fibras naturais recicladas no concello das Pontes, co que a Central Térmica daría paso a un polo de bioeconomía circular, con axuda, eso sí, de fondos europeos. // Tráfico calcula máis de medio millón de desprazamentos a partir de mañá e ata o domingo nas estradas galegas, un 40 por cento por riba da operación de comenzo de verán do ano pasado. O punto máis sensible, o treito da A6 desviado en Pedrafita pola caída do Viaduto. // 30-06-22