Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 30-03-2023 | RTVE Play

Segue a loita contra o lume en Baleira, onde levan ardido xa máis de 1.400 hectáreas. Nas últimas horas os equipos de extinción conseguiron estabilizalo. // Os traballadores de Navantia, en Ferrol, en pé de guerra contra a empresa. Tras diferentes paros internos, esta mañá manifestáronse polas rúas da cidade esixíndo avances no convenio e no plan industrial. // Case un millón de persoas en Galicia teñen dificultades para a acceder a unha vivenda digna. As organizacións do terceiro sector poñen en marcha unha campaña para pedir as administracións que faciliten alugueiros e novas vivendas sociais. // 30-03-23