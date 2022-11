Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 29-11-2022 | RTVE Play

A Policía detén a un home en relación co asasinato da muller que apareceu acoitelada na sua casa de Lugo. O sospeitoso foi identificado nas últimas horas a partir da investigación no entorno da vítima. // No xuizo polo accidente do Alvia, o que era director de seguridade de Renfe atribuíu á Comisión de Accidentes Ferroviarios a responsabilidade de non establecer mellores medidas de seguridade na curva de Angrois. // Confírmase a moderación dos prezos no mes de novembro, e o IPC interanual manténse no 6´8 por cento, pola baixada dos carburantes e a electricidade, // Caras coñecidas da cultura galega, como Iolanda Castaño ou Benedicta Sánchez, colaboran no calendario en lingua de signos para a Federación de Asociacións de persoas Xordas de Galicia. 29-11-2022