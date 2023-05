Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 29-05-2023 | RTVE Play

Remata a campaña electoral, cos líderes multiplícando esforzos en apoio dos candidatos. Rueda aposta por Santiago para o acto central do PP. Os socialistas respaldan a Angel Mato en Ferrol e a Lara Méndez en Lugo, mentres o BNG elixe a cidade da Coruña. // O presidente da Deputación de Ourense asegura que foi o seu antigo chófer, xa xubilado, quen identificou a dúas parentes como condutoras dun coche oficial que resultou multado Vitoria electoral do PP, tamén en Galicia, que se tradúce na conquista da alcaldía de Ferrol. Jácome da a sopresa como máis votado en Ourense. // O PSdeG conserva tres alcaldías nas cidades. En Vigo Abel Caballero acada a terceira maioría absoluta. Na Coruña e Lugo Inés Rey e Lara Méndez poderán seguir gobernando co apoio do BNG. // Os nacionalistas sobrepasan en Santiago aos socialistas e forzan a Bugallo a abandonar a alcaldía en favor de Goretti Sanmartín. 29-05-23