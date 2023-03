Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 29-03-2023 | RTVE Play

Unhas 100 hectáreas leva queimadas o incendio forestal que avanza, nunha zona de montaña de difícil acceso, no concello de Baleira, en Lugo. // Hoxe incorpóranse de novo aos seus postos os letrados xudiciais, logo do acordo que pón fin a máis de dous meses de folga. Estiman que ata, polo menos, finais de ano, os xulgados non volverán á normalidade. // Presentado un plan para que os maiores que viven nas residencias públicas deixen de ser atados ás súas camas ou cadeiras. De momento, vaise poñer en marcha nun centro da Coruña e outro de Pontevedra. 29-03-23