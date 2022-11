Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 28-11-2022 | RTVE Play

Cristina Cabo, de 42 anos, é a muller asasinada a puñaladas na sua casa de Lugo, cidade na que rexentaba unha tenda de agricultura ecolóxica, e pertencía á plataforma feminista. // Aumenta a incidencia da gripe, con case 800 casos por 100.000 habitantes. O Sergas intensifica a campaña para inmunizar aos menores de cinco anos nos hospitais. // As luces e atraccións de Nadal inaguradas dende hai una semana en Vigo volven xerar polémica entre os veciños do centro, que recollen sinaturas para esixir unha solución ás molestias que din que lles provocan. // Aprenden a elaborar instrumemtos musicais a partir de froitos de carballo. Una iniciativa para defender a preservación do carballo de Santa Margarida de Pontevedra, e apoiar a sua candidatura como árbore do ano. 28-11-2022