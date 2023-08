Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 28-08-2023 | RTVE Play

A dúas semanas do comezo do curso escolar, as familias xa botan contas do que vai supoñer para os seus petos. En Galicia serán 224 euros de media por fillo | O curso político arranca marcado polas negociacións previas á investidura para presidir o Goberno. Desde Soutomaior, Feijóo asegurou que non aceptará chantaxes e recoñeceu que non será doado ser investido na primeira votación.

29-08-23