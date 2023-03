Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 28-03-2023 | RTVE Play

José Miñones participa no seu primeiro Consello de Ministros do Goberno de Pedro Sánchez, logo de prometer o cargo e tomar posesión da carteira de Sanidade // O Consello de Ministros nomeou o sucesor de José Miñones na Delegación do Goberno en Galicia. O cargo será ocupado por Xosé Ramón Gómez Besteiro // As Illas Atlánticas convértense nunha das opcións de visita favoritas para a Semana Santa. O Parque Nacional quere desestacionalizar a afluencia de turistas e ofrece novas rutas ás illas de Sálvora e Cortegada 28-03-23