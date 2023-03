Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 27-03-2023 | RTVE Play

Pedro Sánchez anuncia a remodelación do seu goberno, que contempla o nomeamento do ata agora Delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, como sustituto de Carolina Darias no Ministerio de Sanidade. // Os letrados xudiciais debaten hoxe a proposta de acordo presentada polo Ministerio de Xustiza, para poder asinar mañá un acordó que poña fin á folga. // Bota a andar a segunda edición do tunel do viño para identificar o potencial vitivinícola galego e poñelo en valor. Os visitantes poden degustar unhas catrocentas referencias de mais de oitenta adegas.27-03-23