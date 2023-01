Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 27-01-2023 | RTVE Play

As pistas de esquí de Manzaneda, abertas por primeira vez este inverno. As condicións meteorolóxicas permiten, desta volta, disfrutar das instalacións que os responsables confían en poder manter en funcionamento polo menos unha semana. // Goberno nomea un Comisionado para o desenvolvemento do Corredor Atlántico ferroviario. Un anuncio que se facía público a mesma hora que en Santiago comezaba o cumio entre os Presidentes autonómicos de Galicia, Castela e León e Asturias. // A París viaxa a obra dun dos pintores galegos máis importantes do século XX. Co gallo do ano Laxeiro reunironse pinturas da súa etapa de madurez cando o de Lalín vivíu en Bos Aires entre 1950 e 1970. 27-01-23