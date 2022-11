Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 24-11-2022 | RTVE Play

Dependentas de Inditex da Coruña fan escoitar a sua protesta, no arranque da folga nalgúns establecementos, que adiantan os descontos do Black Friday, e que se extenderá mañá as tendas de toda a provincia. // O Colexio de Médicos de Pontevedra anuncia a ruptura de relacións coa consellería de Sanidade polo que consideran deficientes condicións laboráis. // Cerca de mil vítimas de violencia de xénero conseguiron algunha medida de protección en Galicia na primeira metade do ano. Os xulgados reclaman máis salas especializadas neses casos, que ata agora so existen na Coruña e Vigo. // Un branco de crianza elaborado con uvas de treixadura, pola adega do Ribeiro Ramón do Casar, é o elixido como mellor viño de 2021, na gala dos premios Alimentos de España, que concede o Ministerio de Agricultra. 24-11-2022