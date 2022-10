Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 24-10-2022 | RTVE Play

Morta a coiteladas unhaa muller de 56 anos que vivía no segundo andar deste edificio rúa Zamora de Vigo. Outro veciño entregábase pouco despois e confesaba ser o autor do crime. // A Coruña vai ser a cidade candidata de Galicia para acoller a sede da Axencia española de supervision de intelixencia artificial. Acaba de decidilo o Nodo galego de intelixencia artificial. // O paso da borrasca Beatrice deixou máis de trescentas incidencias na nosa comunidade, con árbores arrincadas de raíz, Unha delas feriu a unha persoa ao caer sobre o coche no que circulaba por Mondariz. 24-10-22