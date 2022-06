A celebración da noite de San Xoan foi multitudinaria, pero tamén moito máis limpa que en anos anteriores. Así o destacan os responsables da limpeza, tras unha noite de recuperación da festa das sardiñas, os cánticos e os saltos sobre o lume, // Preocupación entre os que teñen previsto viaxes en avión, polo conflito laboral en Ryanair, ainda que polo momento non hai ningúnha incidencia nos aeroportos galegos, ao estar incluído, din os sindicatos, o 100 por cen do persoal en servizos mínimos. // Optimismo no sector turístico ante as perspectivas de cara o verán, tras coñecerse os datos de ocupación do mes de maio, no que se superaron as 760 mil pernoctacións, a cifra máis alta acadada ata agora nese período en Galicia. 24-06-2022