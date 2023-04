Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 24-04-2023 | RTVE Play

A cidade deportiva do Celta, en Mos, declarada definitivamente ilegal polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. A sentenza considera que non se pode executar o proxecto nuns terreos calificados de solo rustico de especial protección. // A Xunta autoriza a ampliacion da granxa ecoloxica A Casa Grande de Xanceda, no concello coruñés de Mesía. a mais importante de Galicia na producion de produtos con selo ecolóxico. // Rematou a visita do Rei emérito a Galicia, a segunda dende a súa marcha a Abu Dabi. O mal tempo impediu que puidese participar durante a fin de semana na regata de Sanxenxo, na que o Bribón volveu proclamarse líder.24-04-23