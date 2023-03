Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 24-03-2023 | RTVE Play

O visor somerxido Nautilos abre hoxe ao público en Vigo para poder observar a fauna e a flora e comprender cómo funciona o ecosistema mariño. Premiado como mellor infraestrutura sostible pola asociación mundial de Portos. // Axentes de Aduanas están a tratar de trasladar a planadora aparecida nas últimas horas praia de Nemiña, en Muxía, que se sospeita pertence a unha rede dedicada ao narcotráfico. // Co Alalá do Cebreiro que Picasso lle cantaba no París ocupado polos nazis á súa filla, inaugurouse a exposición que conmemora na Coruña o 50 aniversario do pasamento do pintor. Picasso viviu aquí entre os 9 e os 13 anos. 24-03-23