Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 24-01-2023 | RTVE Play

A locomotora e varios vagóns do tren de transporte de mercadorías de Sogama, descarrilados preto de Lalín. Ao parecer bateu contra un desprendemento provocado polas chuvias dos días pasados. // A economía galega freou o ritmo de crecemento durante o terceiro trimestre do ano pasado, cun crecemento do PIB do 2,5%, case dous puntos menos có conxunto de España. // O caso de abusos sexuais a unha menor de Baleira segue xerando debate. A Plataforma Feminista de Lugo considera irrisoria a condena a tres anos a cada un dos tres familiares autores. // 24-01-23