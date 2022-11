Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 23-11-2022 | RTVE Play

Comezan no Mosteiro de Celanova os traballos para exhumar os restos de sete mozos fusilados en 1939, tralo remate da Guerra Civil. // No xuízo a José Enrique Abuín pola presunta violacióna sua cuñada, declara a outra rapaza que foi agredida por él, en Boiro, cun relato de modus operandi similar. // O Sergas ofrecerá este sábado a posibilidade de vacinar contra a gripe a tódolos nenos de entre seis meses e cinco anos nos hospitais. // O Pazo, en Padrón, e Ceibe, en Ourense, recíben por primeira vez unha estrela Michelín. E o restaurante de Pepe Vieira, en Poio, logra a segunda. Con eles, Galicia suma xa un total de 16 establecementos co prezado distintivo 23-11-22