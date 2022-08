Telexornal - Galicia  Telexornal Galicia 23-08-2022

A Xunta da por estabilizados os incendios que onte á tarde ameazaron os veciños de Meira, en Moaña e de varias aldeas de Ponteareas // Ante a situación de seca prolongada, os concellos insisten na necesidade de facer un uso responsable da auga // A inflación e o encarecemento de materias primas como o papel disparan a factura do inicio do curso escolar // A cúpula da igrexa de Reboreda, en Redondela, que un raio derrubou en marzo, agarda reconstruída no chan do atrio a súa volta ao alto da torre. 23-08-2022