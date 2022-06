Unha celebración en véspera de festivo e sen restricións, para a que hai quen empeza xa a coller sitio. A noite de San Xoán chega coa espectativa de recuperar o ambiente habitual previo á pandemia. // Operación Sayal da Garda Civi, a máis importante ata agora non noso país contra o tráfico de armas, con rexistros en distintas provincias, entre elas Pontevedra e Lugo. En total hai 12 persoas detidas. // As grandes Cadeas e centros comerciais comenzan as rebaixas de verán, as qie se suman tamén pequenas tendas, sen esperar a xullo. Un respiro en plena escalada de prezos, con descontos entre o 30 e o 60% polos que moitos consumidores viñan esperando. // O Celta emprende a campaña que considera a máis ambiciosa nos seus cen anos de historia para captar abonados para a próxima tempada. Haberá unha plataforma para que os abonados retiren as entradas en liña. 23-06-2022