Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 23-01-2023 | RTVE Play

Aproveitando os raios de sol, e pese as temperaturas por debaixo dos dez graos esta mañá, hai bañistas que non perdoan o chapuzón diario en Riazor. nunha xornada marcada polas xeadas no interior e os ceos despexados en xeral. // Polémica entre os grupos políticos pola situación dos servizos sanitarios. O Partido Popular acusa a oposición utilizala para desgastar á Xunta. // Xornada negativas para Lugo e Celta. Con tres derrotas consecutivas, os de Fran Justo colócanse penúltimos na táboa ao perderen ante o Villareal B. Mentres, o Celta perde ante o Mallorca. 23-01-23