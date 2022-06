Os transportistas reclaman solucións urxentes para o tráfico desviado polas derrubas no viaduto do Castro, que bloquea unha conexión fundamental co noroeste peninsular. Os expertos, desconcertados polo colapso da estrutura, sen precedentes na nosa rede viaria. // Hoxe remata o curso escolar e por diante veñen tres meses de vacacións que os nenos afrontan con moitas gañas de diversión, máxime agora tras dous anos de pandemia. // A central térmica das pontes, a piques de rematar co último abastecemento de carbón, terá que deixar de producir definitivamente. A empresa propietaria ENdesa, renuncia a facer o investimento necesario para poder seguir operando, pese ao novo panorama enerxético provocado pola guerra de Ucraína. 22-06-2022