Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 22-03-2023 | RTVE Play

A estrada entre Santiago e Noia, cortada por un afundimento do asfalto, á altura do concello de Rois. Ten preto de dous metros de profundidade e catro de ancho. Os labores de reparación poderían durar varios días. // O TSXG ordena incoar un expediente de sanción contra as empresas de transporte de viaxeiros por estrada Monbús e Alsa, por indicios de que puideron repartirse o mercado. // O arquitecto británico David Chipperfield desfrutou en Galicia uns días tras recibir o Pritzker. Veranea desde hai trinta anos en Corrubedo, onde ten unha casa e reabriu o bar do porto. // 22-03-23