Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 21-11-2022 | RTVE Play

Aberto, en Vilaxoán, o sarcófago de Xoan Mariño de Soutomaior. Os investigadores buscan restos de ADN para comparalos cos de Cristobal Colón, con quen creen que podería estar emparentado, nunha das principais pistas que apuntan á orixe galega do descubridor. // A Xunta estuda recurrir ante o Constitucional o imposto de solidariedade establecido polo Goberno Central, por considerar que ese novo tributo invade competencias autonómicas. // Recordo para as 76 persoas falecidas nas estradas galegas no que vai de ano, no día mundial das vítimas de accidentes de tráfico. A DXT destaca que as distracións ao volante están detrás da maoría dos sinistros. // Homenaxes a María Casares, no día que se cumpren 100 anos do seu nacemento, na Coruña. Filla do que fora presidente do goberno da república que se converteu en figura dos escenarios e o cine francés de mediados do século XX. 21-11-22