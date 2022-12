Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 20-12-2022 | RTVE Play

Inundacións en baixos comerciais e rúas bloqueadas por asolagamentos. Son os principais efectos do paso do temporal, que deixou xa Galicia, con puntos onde se recolleron cerca de 160 litros por metro cadrado. // Os empresarios galegos demandan axilidade e colaboración entre as adminsitracións para aproveitar os fondos europeos. Din que o consumo está a baixar e auguran un empeoramento da economía nos próximos dous anos. // Chega a Galicia a tradición norteamericana do Elfo no estante polo Nadal. Consiste en adoptar un boneco para que faga todo tipo de trasnadas pola casa ata que, na noiteboa, chegue Papá Noel cos seus agasallos. // 20-12-22