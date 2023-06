Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 20-06-2023 | RTVE Play

O fiscal no xuizo do Alvia anunciaba a retirada da acusación contra Andrés Cortabitarte, o que era director de seguridade de ADIF no momento no que tivo lugar o sinistro. Unha decisión que sorprendía ao resto das partes da causa, cando a vista chega á sua fase final. // Milleiros de traballadores do metal de toda a provincia de Pontevedra bloquean os accesos ao recinto feiral de Vigo onde comezou a mostra tecnolóxica do sector. // Galicia acolle por primeira vez o proxecto “Reimaxina a Ciencia”, un programa no que participan alumnos da ESO e bacharelato para achegar ao alumnado os conceptos claves dos ensaios clínicos. // 20-06-23