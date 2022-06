O viaduto do Castro é irrecuperable e haberá que facer un de nova construcción. É a conclusión dos técnicos, que analizan agora o terreo no que están asentados os piares en busca de posibles causas que expliquen os derrubamentos. // Galicia afronta a temporada de máximo risco de incendios forestais cun dispositivo ben preparado, segundo os responsables da Xunta e o goberno central, que hoxe constituiron o comité integrado de prevención. Destacan o labor de limpeza das faixas de protección. // A Xustiza europea da a razón a España na reclamación de 900 millóns de euros á compañía aseguradora do Prestige polos danos da Marea Negra. Di que a sentenza do Supremo ten prioridade sobre o laudo arbitral de Londres. 20-06-22