Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 20-03-2023 | RTVE Play

Noite de pesadelo en Tui, con explosións e lume en distintos puntos do casco histórico que mantiveron en alerta durante horas a vecinos, policía e bombeiros. Ata 21 vehículos resultaron totalmente calcinados. // Galicia duplicará a capacidade para atender aos nenos e adolescentes con patoloxía psiquiátrica que precisen hospitalización cunha nova unidade no hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo que complementa á xa existente en Santiago. // A Xunta pon en marcha a plataforma Galicia Film Commission, co obxetivo de consolidar a comunidade como plató de Cine e televisión. // 20-03-23