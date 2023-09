Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 19-09-2023 | RTVE Play

O galego emprégase, por primeira vez, no Congreso dos Deputados, con tradución simultánea. O socialista Gómez Besteiro abríu o debate da reforma do regulamento para permitir o uso das linguas cooficiais, e os deputados de Voz decidiron abandonar o hemiciclo. | O cultivo do eucalipto en Galicia está provocando perda da biodiversidade, polo que urxe adoptar medidas. Así o advirte un estudo elaborado polo Consello da Cultura Galega. | O Rafa Nadal do tenis de mesa é galego. Sasha Malov, un neno de Sigüeiro, convertiuse este ano no primeiro español en proclamarse número un do mundo na categoría sub-11 | 19-09-23