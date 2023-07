Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 19-07-2023 | RTVE Play

Máis de 200 nenos saharauís chegan a Galicia como parte do programa "Vacacións en Paz". Desfrutarán aquí do verán en familias de acollida temporal, afastados das sufocantes temperaturas nos campamentos que son a súa residencia habitual. // Con motivo da presidencia española da Unión Europea, Lugo acollerá unha conferencia para debater medidas contra o avellentamento e a despoboación. Será no mes de setembro, tal como anuciou hoxe o ministro de Asuntos Exteriores, nunha visita á cidade. 19-07-23