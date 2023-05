Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 19-05-2023 | RTVE Play

Os partidos intensifican a actividade electoral, no ecuador da campaña, con Alberto Núñez Feijóo en apoio de candidatos galegos do PP en Lugo e FErrol. Os socialistas visitan concellos como Lalín ou Monforte e Ana Pontón acudirá ao principal feudo do BNG, Pontevedra. // Os avogados de quenda de oficio piden diante do parlamento melloras laborais. Demandan un aumento de retribucións e un estatuto que regule as súas funcións. // A maioría dos furanchos aproveitan estes meses primaverais para abrir as súas portas. Concéntranse sobre todo nas Rías Baixas e seguindo a tradición, os propios bodegueiros ofrecen o viño nas súas casas. 19-05-23