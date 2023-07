Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 18-07-2023 | RTVE Play

Visita de madrugada á lonxa de Vigo. Os ministros de Pesca da Unión Europea, de reunión informal na cidade, coñecen así de primeira man o punto de partida de boa parte dos produtos do mar que se consumen en Europa, ata 34.000 toneladas de peixe fresco e máis de medio millón de conxelado cada ano. // Patronal e sindicatos do metal da provincia de Pontevedra asinan un preacordo que pon fin a máis dun mes de conflito. // A exposición "Nicolás Muller. Vento norte" recopila o traballo do fotógrafo húngaro afincado no noso país, no Museo Centro Gaiás. 18-07-2023