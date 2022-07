Telexornal - Galicia  Telexornal Galicia 18-07-2022

Un grupo de vivendas, arrasadas polo lume no núcleo de Alixo, no Barco de Valdeorras, un dos puntos máis afectados pola vaga de incendios que leva queimado xa máis de 9.000 hectáreas en Galicia nas últimas horas. // Cinco incendios manteñen activado o nivel 2 pola proximidade a núcleos habitados. Tras unha noite moi complicada, As condicións están a permitir unha maior efectividade dos medios contra o lume. // As explotacións gandeiras botan man de sistemas de refrixeración para reducir as perdas de producción polas altas temperaturas. O estrés térmico fai que as vacas den ata un 25 por cento menos de leite durante a vaga de calor. // 18-07-22