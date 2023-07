Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 17-07-2023 | RTVE Play

Luis Menor é xa o novo presidente da deputación de Ourense. O pacto do Partido Popular con Democracia OUrensana fixo posible a designación, que pon fin a 33 anos de desempeño do cargo pola familia Baltar. // Dispositivo policial sen precedentes para a celebración do cumio de ministros de pesca da Unión Europea que ten lugar en Vigo ata mañá. // A pouco máis dunha semana para o día do Apóstolo, Santiago de Compostela xa está ateigada de turistas e peregrinos. Ata o día grande, o 25 de xullo, espérase aínda a chegada de 20.000 camiñantes máis. A ocupación hoteleira ronda xa o 80%. 17-07-2023