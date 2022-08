Telexornal - Galicia  Telexornal Galicia 16-08-2022

O día de San Roque, festivo en numerosas vilas e cidades galegas, prolonga unha ponte na que se recupera o movemento turístico de antes da pandemia // A oficina do peregrino xa despachou no que vai de ano máis de 240.000 compostelas. A afluencia de peregrinos leva a varias asociacións de veciños de Santiago a poñer en marcha unha campaña coa que queren mellorar a convivencia dos camiñantes cos residentes // Festa da auga, con menos auga. Vilagarcía mantivo hoxe a celebración, pero sen mangueiras nas prazas para mollar á xente, debido á prealerta por seca // En Malpica, o Concello reparte auga embotellada entre os veciños tras declararse non apta para o consumo a da traída municipal. 16-08-2022