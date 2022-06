Estaba en reparación no porto de Vitoria, a capital das Illas Seychelles, cando sufríu un accidente, no que faleceron dous mariñeiros galegos. O Albacora IV, propiedade dunha armadora viguesa, rexistrou una fuga de amoníaco, segundo as primeiras investigacións. // Algúns concellos buscan ainda persoal para as brigadas coas que completar o operativo autonómico de loita contra o lume, Piden que a Xunta que unifique o servizo para mellorar a coordinación. // Lectura pública nas rúas de Vigo no Bloomsday, para celebrar o centenario da publicación de Ulyses, a obra de James Joice, que revolucionou a literatura do século XX. Editada en galego por Galaxia, cunha versión que mereceu o premio nacional de traducción. 16-06-22