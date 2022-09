Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 15-09-2022 | RTVE Play

Os nenos galegos a partir de doce anos comezan hoxe a recibir a vacina contra o virus do papiloma humano. Son os primeiros que o fan de xeito gratuíto, porque a nosa é, de momento, a única comunidade, Ana Lorenzo, que a inclúe no calendario vacinal. // A Xunta anuncia que impulsará unha nova lei para ordenación da costa, ante a negativa do Goberno central a responder á sua solicitude de transferencia das competencias sobre a beiramar. 16-09-2022