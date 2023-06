Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 15-06-2023 | RTVE Play

Saúdos e apertas emotivas, no acto que materializa os cambios na Xunta, coa toma de posesión de Elena Rivo, como nova conselleira de Emprego e Igualdade e de Alfonso Villares coma conselleiro do mar en substitución de Rosa Quintana, a máis veterana do gabinete. // Afianzar o galego divertíndose. É o proposito do Ximnasio Léxico, a aplicación de xogos baseada no Diccionario da Real Academia Galega, que pode descargarse dende hoxe nos dipositivos móviles. // Comeza hoxe O Son do Camiño, un dos grandes festivais da temporada, que ata o sábado reúne no Monte do Gozo o seu cartel máis grande. 15-06-23