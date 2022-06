Apartamentos céntricos e ben equipados, son os favoritos para uso turístico. En Galicia ascenden xa a unhas 15 mil as vivendas habilitadas pola Xunta para esta actividade, que concellos como o de Santiago queren frear. // A falla de médicos para cubrir vacantes en atención primaria, segue a centrar o debate político. Hoxe o presidente da Xunta insistiu, na Sesión de Control do Parlamento, en que non "racanea" en gasto para a Sanidade. // Descubrir o mundo da literatura a través dos xogos. E a iniciativa Literatour, na que participan un milleiro de escolares, dentro da Cidade do Libro, en Vilagarcía. que tamén inclue seminarios, recitais e sinaturas de exemplares. // 15-06-22